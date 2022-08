Manche. Cinq braconniers devant la justice en décembre

Cinq braconniers bientôt devant la justice. Fin juin, les gendarmes de Sainte-Mère-Église et l'Office français de la biodiversité sont chargés par le parquet de Cherbourg d'enquêter sur des faits de braconnage, qui auraient eu lieu les 23 et 24 juin à Andouville-la-Hubert, près de Carentan-les-Marais. Assez rapidement pendant l'enquête, les forces de l'ordre identifient cinq personnes, dont un mineur. Lors des perquisitions, ils découvrent neuf armes de chasse et du gibier.

Les suspects n'en étaient pas à leur coup d'essai, ayant déjà braconné dans le centre-Manche le 17 juin et encore le 26 juin. Ils seront devant la justice en décembre prochain et le mineur devant un juge pour enfant.