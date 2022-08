Habitat. Passoires énergétiques : le classement des villes normandes

L'entreprise NamR, société spécialisée dans la production de données contextuelles géolocalisées, a dressé un état des lieux des passoires énergétiques dans la région Normandie en fonction du taux de logements classés E, F et G par le Diagnostic de performance énergétique (DPE).

Les tops 3

Parmi les villes de plus de 50 000 habitants qui comptent le plus de passoires énergétiques, Cherbourg (Manche) est en première position avec presque la moitié de logements classés E, F ou G. Le taux est de 48,9 %. La ville de Caen (Calvados) suit de près avec 48,1 %. En troisième place, Le Havre (Seine-Maritime) atteint 42,9 % de logements classés E, F ou G.

Dans le classement les villes de plus de 5 000 habitants disposant de moins de passoires énergétiques, on retrouve le Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) avec seulement 23,1 % de logements classés E, F et G. Les communes de Blainville-sur-Orne (Calvados) et Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) arrivent derrière, avec respectivement un taux de 25,7 % et de 26,2 %.

Pour rappel, à partir du 1er septembre, les propriétaires de logements classés F et G au DPE seront dans l'obligation de réaliser un audit de performance énergétique.