[Enquête] Orne. Rouler à l'électricité, à quel moment allez-vous y passer ?

Agent immobilier, Dominique Chauvière utilise une voiture électrique pour ses déplacements professionnels autour de Carrouges.

Dominique Chauvière est agent immobilier à Carrouges. Il a laissé son diesel en novembre pour un véhicule électrique. Après quelques mois d'utilisation, ce choix lui paraît pertinent.

Vingt-cinq mille kilomètres par an

Ce sont des déplacements jusqu'à une trentaine de kilomètres de son agence et quelques déplacements au Mans ou à Caen. "J'ai entre 380 et 450 kilomètres d'autonomie. Plus rarement, je vais à Paris, il y a des bornes de recharge et j'ai un logiciel pour les géolocaliser. J'aime bien les belles voitures, mais l'échéance de la fin du thermique arrive, c'est ce qui m'a fait regarder vers l'électrique." Dominique Chauvière a le sentiment de participer à un effort écologique. "Le leasing du véhicule et le prix de l'électricité me coûtent moins cher que lorsque je roulais au diesel. Il n'y a quasiment pas d'opérations d'entretien, pour mon entreprise c'est parfait."

Un challenge permanent

"Je me suis pris au jeu de la charge des batteries, je me donne des challenges. En adoptant une écoconduite, j'arrive à recharger davantage de puissance en descente ou en ralentissant, que je n'en consomme. Mais ça a exigé de changer ma façon de conduire." Le professionnel explique qu'au quotidien, il fait du "biberonnage" : "Même s'il me reste trois cents kilomètres d'autonomie et que la borne près de l'agence est disponible, je me branche une heure ou deux et ainsi, j'ai toujours suffisamment d'autonomie."