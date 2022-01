Les Rives de l'Orne en bonne voie

Peau neuve pour le nouveau quartier en devenir entre la gare SNCF et l'Orne. Le projet immobilier s'appellera 'Les Rives de l'Orne” et ses travaux débuteront à l'automne 2010. En attendant l'année prochaine et surtout si l'on considère la date de livraison des nouveaux bâtiments ( pas avant automne 2012), Caen a le temps de voir l'eau couler sous ses ponts. Mais en interne, et notamment à la Mairie, on s'active déjà. Dès samedi 12 septembre, un débat va démarrer sur la question de l'avenir de l'espace citadin caennais. Un échange qui aura lieu dans le cadre d'une grande enquête publique. De surcroît, une modification de taille a été adoptée.



L’hôtel revu et corrigé

“Les Rives de l’Orne” vont voir, dans un premier temps, s’élever un grand complexe immobilier. Ces nouvelles bâtisses abriteront des logements. Ils seront au nombre de 221, dont 44 logements sociaux. Une résidence pour les séniors est aussi prévue sur les croquis des opérateurs Apsys et SAFAUR, les deux sociétés en charge du dossier. Outre les résidences de particuliers, un grand centre commercial sera construit. “ Derrière cet ensemble de nouveaux magasins, il s’agit de redynamiser le centre-ville caennais, un peu menacé par les villes de la côte en terme d’attractivité” , explique Xavier Lecoutour, adjoint au maire de Caen, en charge de l’Urbanisme. L’hôtel du complexe est la partie qui a nécessité une modification. Le projet initiale, un établissement de 96 chambres, n’était pas compatible avec les exigences de l’industrie hôtelière. Du coup, sa nouvelle allure prendra la forme d’un immeuble cubique avec en guise de motifs, sur l’extérieur moderne des façades, la silhouette de l’Abbaye aux hommes. Le monde des affaires sera évidemment mêlé au projet puisque 25 000 m2 de bureau seront alloués aux cinq édifices principaux, qui prendront une forme de proues donnant directement sur l’Orne. Enfin un nouveau complexe cinéma de 10 salles remplacera les écrans du Pathé de Caen.



