Bayeux. 300 euros d'amende pour avoir frappé trois lycéens 

Un homme âgé de 19 ans comparaissait devant le tribunal de Caen jeudi 28 juillet pour avoir violenté trois jeunes lycéens devant un établissement de Bayeux le 9 décembre 2021. Lors du procès, les faits sont rappelés. Le prévenu est amoureux d'une jeune fille de 16 ans scolarisée dans un lycée bayeusain. Cette dernière rompt avec lui. Une situation que celui-ci n'accepte pas. Il se rend le 9 décembre 2021 à la sortie du lycée pour s'expliquer. La jeune fille n'étant pas disponible à ce moment-là, l'homme de 19 ans revient sur le parking de l'école après la pause déjeuner. Cette fois-ci, il se montre violent avec elle. La jeune femme le gifle et lui rend les coups. Deux amis de la lycéenne accourent pour la défendre.

Furieux, le prévenu leur assène plusieurs gifles et coups de poing. Tous trois parviennent à s'échapper et rentrent dans l'enceinte du lycée. L'accusé quitte les lieux en leur faisant un doigt d'honneur. Les deux garçons vont porter plainte. La jeune fille confirme les faits. Elle explique que ses copains sont intervenus pour l'aider face à la violence du jeune adulte envers elle. Celui-ci est ensuite entendu par la police. Il dit que la discussion avec son ex-petite amie a mal tourné, qu'il l'a poussée et que les deux lycéens sont intervenus. Il confirme les coups et les gifles. "lLes élèves sont venus pour défendre leur amie et vous, vous les frappez, de plus devant le lycée, ce qui est une circonstance aggravante", indique la présidente. Seule la jeune fille n'a pas porté plainte.

Lors de son réquisitoire, la procureure rappelle que l'accusé âgé de 19 ans, n'a jamais eu de condamnation auparavant. Elle espère qu'il n'y en aura pas de prochaine. Il est mécanicien intérimaire et vit chez sa mère. Après délibéré, il est reconnu coupable des faits reprochés et écope d'une amende de 300 euros, avec inscription sur son casier judiciaire. S'il paie rapidement, une remise de 20 % lui sera accordée.