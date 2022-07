Colombiers-sur-Seulles. Se ressourcer pendant l'été à l'éco-lieu des Terres de l'Être

Des chevaux, de la nature et du bien-être. C'est ce que vous promet l'éco-lieu Les terres de l'être situé à Colombiers-sur-Seulles. L'organisation propose une séance de médiation équine ou d'équicoaching pour 30 à 80 euros. Ces activités doivent permettre de se reconnecter à soi et à la nature grâce à la présence et la sensibilité des chevaux. Des séances guidées en forêt, dites "bains de forêt" sont organisées pour le prix de 25 euros par personne. Il est également possible de vous rendre à l'une des promenades en immersion dans la nature accompagnée par une sylvothérapeute certifiée.

La sylvothérapie est liée à la naturopathie. Cette pratique promeut les vertus thérapeutiques de la proximité avec la nature, notamment les arbres.

Ouvert tous les jours. 11 rue de l'église à Colombiers sur Seulles. Tél. 06 60 66 90 80.