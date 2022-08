Votre horoscope signe par signe du lundi 1er août

Bélier

Vous poursuivez vos efforts avec application, tout va pour le mieux tant que vous éviterez les polémiques ambiantes.

Taureau

Les remises en question sont favorisées, un besoin de changement pointe le bout du nez, pour plus de liberté.

Gémeaux

Les gens sont plus chaleureux et plus patients que d'ordinaire. Profitez-en pour nouer des relations durables.

Cancer

Vous bénéficiez d'une forme musculaire en hausse, c'est le moment de vous consacrer au sport, de ne pas rester statique.

Lion

Vous avez impérativement besoin de passer à l'action mais les circonstances freinent vos élans, aujourd'hui.

Vierge

Une sensation de plénitude, de sécurité et de paix vous accompagneront au fil des heures, rendant votre journée lumineuse et pleine de projets aussi audacieux que réalistes.

Balance

Vos doutes seront un moteur puissant pour vous remettre en cause et trouver des solutions afin que vos projets professionnels soient mis en avant.

Scorpion

Vous placerez vos pions de façon très réfléchie, tout en restant à l'écoute de vos partenaires de travail.

Sagittaire

Tout ce qui peut améliorer votre vie quotidienne sera favorisé aujourd'hui, adressez-vous aux bonnes personnes avec votre chaleur coutumière.

Capricorne

L'euphorie n'est pas au rendez-vous, aujourd'hui, un manque de motivation se fera sentir, il faut décompresser.

Verseau

L'avenir s'annonce prometteur et vos échanges avec vos supérieurs hiérarchiques sont harmonieux.

Poissons

Ce n'est pas la journée idéale pour vous retrouver avec vos amis, vu les tensions. Privilégiez votre conjoint ou la famille, si vous ne voulez pas rester seul.