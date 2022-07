Normandie. Isolation, comment trouver le bon professionnel ?

L'énergie devient de plus en plus chère et nous sommes nombreux à nous interroger sur l'isolation de notre logement. Pour vous aider dans vos démarches, les espaces France Renov' vous accueillent sur l'ensemble du territoire. Cet organisme d'Etat est un service indépendant et gratuit pour les particuliers. Son rôle est de conseiller ceux qui ont un projet de rénovation énergétique.

Un accompagnement personnalisé

"Nous proposons différents types de services", explique Juliette Bailhache, conseillère France Rénov' sur Caux Seine Agglo. "On va juste accompagner les particuliers dans leur choix de travaux, trouver les bonnes entreprises, vérifier les devis et monter les dossiers de subventions. C'est du classique. On peut aussi faire un accompagnement du début à la fin des travaux, avec la mise en place d'un audit énergétique, le montage du plan de financement et l'accompagnement pendant le chantier jusqu'à réception des travaux."

L'aspect financier peut être un frein à la rénovation énergétique. Les aides sont nombreuses et l'on peut facilement s'y perdre. "On donne toutes les informations pour savoir où chercher. S'il y a besoin, on fait tous les montages de dossiers de subventions, pour en trouver le maximum. Le but, c'est que le particulier soit serein et qu'il ne soit pas freiné par cet aspect financier." Tout le monde a droit aux aides. "Pour les petits revenus, on peut financer jusqu'à 100 % du projet. Pour les revenus intermédiaires, il faut compter 40 à 50 % d'aides sur un projet de rénovation globale et environ 30 % pour des travaux simples. Pour les plus gros revenus, comptez 30 à 40 % pour une rénovation globale et 10 à 20 % pour des travaux simples."

Pratique. france-renov.gouv.fr