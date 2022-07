Normandie. Quelles astuces pour réduire sa consommation de carburant ?

Pour le dernier week-end de ce mois de juillet 2022, de nombreux vacanciers prennent la route. Vendredi 29 juillet dans le Calvados, Bison futé voit rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Le samedi 30 juillet est quant à lui noir dans le sens des départs et rouge pour les retours. Véronique Chandellier, animatrice du programme de sensibilisation pour le transport économe en énergie et responsable à Giberville, préconise quelques conseils pour réduire sa consommation de carburant.

Avoir une conduite zen

"La plupart du temps, les gens ne passent pas les vitesses en douceur. Ils vont pousser les vitesses, pousser le régime, ça consomme énormément. Il est vraiment conseillé d'avoir une conduite zen et de ne pas pousser le régime."

Faire attention à la climatisation

La climatisation représente en moyenne 5 % de consommation de carburant supplémentaire. "Il ne faut pas mettre la climatisation à fond, et ne surtout pas mettre la climatisation et les fenêtres ouvertes parce que ça consomme énormément."

Pour les longs trajets et les grandes chaleurs, "le mieux est de fermer les vitres et de mettre la climatisation sans dépasser 6 à 7 °C d'écart avec la température extérieure. Et éventuellement l'éteindre un quart d'heure avant d'arriver. En général, la voiture est à température donc ça permet d'économiser."

Utiliser un régulateur de vitesse

"Se servir du régulateur de vitesse est important si la voiture en est équipée. Ça ne provoque pas d'à-coups de consommation. On roule toujours à la même vitesse, c'est très économique". Une vitesse constante allège la pression sur le moteur pour une économie de 4 % de carburant.

Vérifier la pression des pneus

"On ne pense pas souvent à vérifier la pression des pneus. Pourtant si le pneu est sous-gonflé, ça consomme beaucoup plus."

Bien choisir la charge de sa voiture

"Il ne faut pas prendre de coffre de toit, ça provoque une prise au vent supplémentaire et ça consomme plus. Il vaut mieux privilégier la remorque." Cela représente une économie de 6 % du carburant.

Ces gestes simples permettent d'économiser "jusqu'à 350 euros par an", précise Véronique Chandellier. Jusqu'au dimanche 31 juillet, des animations pour enseigner l'éco-mobilité ont lieu à l'aire d'autoroute de Giberville Nord, proche de Caen.