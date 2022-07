Société. Plus de 360 Ukrainiens réfugiés dans l'Orne depuis le début de la guerre

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, plus de 360 réfugiés ukrainiens ont été hébergés dans l'Orne selon les données fournies par la préfecture le jeudi 28 juillet.

L'accueil coordonné par les services de l'État des personnes déplacées d'Ukraine par la guerre se poursuit avec 24 arrivées le mercredi 27 juillet à Alençon et deux programmées le 28 juillet à Flers.

Sept sites d'accueil

Disposées sur sept sites répartis dans six communes du département (Alençon, Argentan, Flers, La Ferté- Macé, Moulins la Marche, Val-au-Perche), ces structures ont permis une prise en charge globale des personnes déplacées incluant hébergement, restauration, mobilité, accès aux droits.

Par ailleurs, dès l'arrivée dans le département des premiers déplacés (le 11 mars), l'association Coallia a été mobilisée pour les accompagner et leur fournir les renseignements utiles à l'accès aux droits. La préfecture indique que "chaque personne déplacée s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable qui ouvre le droit à une protection sociale incluant l'accès aux soins et aux prestations familiales. Afin de garantir une ouverture des droits de qualité, les services de la préfecture ont assuré des permanences dédiées y compris le week-end".

Environ 180 personnes sont également arrivées dans l'Orne dans le cadre d'initiatives associatives ou citoyennes.