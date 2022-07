Saint-Aubin-sur-Mer. Des ânes pour ramasser les déchets sur la plage

Depuis le dimanche 17 juillet, le Département du Calvados utilise un dispositif de ramassage de déchets original à Saint-Aubin-sur-Mer, en partenariat avec l'association manchoise de l'Âne normand. Deux ânes portent les déchets que les bénévoles trouvent sur la plage.

Une solution écologique

Pour Sylvie Cheyrezy, présidente de l'association de l'Âne normand, le ramassage de déchets sur la plage avec des ânes est "doux et écologique, il n'y a pas d'impact sur le milieu naturel. Il n'y a pas de moteur ni de pollution sonore. Et c'est un lien social essentiel. Quand vous ramassez les déchets avec les ânes, les enfants et les familles s'approchent des animaux. La motivation est générale quand les ânes sont là".

L'association veut aussi faire reconnaître l'utilité de ses équidés. "Auparavant, les ânes étaient des animaux de travail. Aujourd'hui, ils ne sont plus utilisés", déplore Sylvie Cheyrezy. Au travers de cette action, elle souhaite aussi "leur redonner un usage et montrer qu'ils peuvent encore servir. On peut faire de la randonnée, du maraîchage, de la médiation…"

Les prochains ramassages à Saint-Aubin-sur-Mer ont lieu le jeudi 4 août, et les 1er et 5 septembre. L'association est aussi présente du 9 au 11 septembre à la foire de Lessay, dans la Manche.