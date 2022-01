106 : les têtes d’affiches

Pour la première partie de cette saison, la scène de musique contemporaine a tout fait pour que viennent à Rouen des figures incontournables de la scène contemporaine, non seulement française mais aussi mondiale, pour le plus grand bonheur du public.

Cette nouvelle programmation a été conçue pour donner envie à un plus vaste public de venir au 106, et pourquoi pas d’attirer des spectateurs qui jusque là n’avaient pas l’habitude d’en franchir les portes.



. Agnès Obel + My north eye, vendredi 16 septembre, 20h, grande salle.

. Wooden Shjips (rock psychédélique) + The Oscillation, vendredi 16 septembre, 21h, Club.

. Peter Doherty + Grand Guru, jeudi 6 octobre, 20h.

. Julien Doré + l’Amicale dijonaise pour un monde plus beau, mercredi 12 octobre, 20h, grande salle.

. Catherine Ringer + Dead rock machine, vendredi 14 octobre, 20h.

. Alela Diane + 1re partie, mercredi 19 octobre, 20h.

. The cat empire + Eagle and the worm, lundi 31 octobre, 20h.

. Zone libre VS Casey & B. James + Virus, vendredi 4 novembre, 20h.

. Stromae, mercredi 16 novembre, 20h, Grande salle.

. Patti Smith, samedi 19 novembre, concert complet, il reste des places pour la lecture organisée à 17h, au Club.

. Camille, jeudi 24 novembre et vendredi 25 novembre, 20h, Grande salle.

. Joey Star, jeudi 1er décembre, 20h, Grande salle.

. Nneka, vendredi 2 décembre, 20h, Grande salle.

. Cœur de pirate, mercredi 7 décembre, 20h, Grande salle.

. Les Fatals picards, jeudi 15 décembre, 19h30, Grande salle.

. Arch enemy “Kaos over Europe” winter 2011 Tour, vendredi 16 décembre, 19h, Grande salle.



Cette programmation est encore susceptible d’évoluer, certains groupes pouvant être programmé plus tardivement.