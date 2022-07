Société. L'acteur Dany Boon victime d'une arnaque à 6 millions d'euros

Selon le Irish Examiner, Dany Boon aurait été victime d'une vaste fraude qui lui a coûté près de 6 millions d'euros entre avril et juillet 2021. L'acteur et réalisateur français aurait été dupé par un homme se présentant comme un "lord", un seigneur appartenant à une vieille famille irlandaise. Se faisant passer pour un certain Terry Birles, l'escroc se présente alors comme étant dirigeant d'un réseau de sociétés obscures.

Deux millions d'euros pour rénover son yacht

En 2021, Dany Boon se serait rapproché de Birles pour obtenir des services d'entretien pour son yacht. L'arnaqueur enclenche alors sa mécanique et gagne progressivement la confiance de l'acteur de 56 ans. Dany Boon engage Birles pour se charger de la rénovation de son yacht. L'homme lui conseille alors de se tourner vers la South Sea Merchant's Mariners Ltd Partnership (SSMM), une société dont Birles serait partenaire, créée par sa propre famille.

Dany Boon aurait alors déboursé 2,2 millions d'euros pour des travaux d'entretien et de rénovation de son navire. Mais la supercherie ne s'arrête pas là.

Une fausse bonne idée d'investissement auprès de la Banque centrale irlandaise

En juillet 2021, Terry Birles suggère à l'acteur français de placer de l'argent dans un régime d'investissement de la Banque centrale irlandaise. Un régime qui permettrait au comédien d'obtenir des intérêts annuels de 3,25 % en franchise d'impôts. Dany Boon aurait alors investi 4,5 millions d'euros dans ce régime en passant par la mystérieuse société de Terry Birles, la SSMM.

Mais quatre mois plus tard, Dany Boon sent le vent tourner lorsque Birles lui annonce que la société aurait été rachetée par une famille italienne. L'acteur français demande alors à ce que ses fonds lui soient restitués mais une supposée tierce personne lui informe que l'argent a déjà été envoyé en Corée du Sud et au Panama. Dany Boon apprend par a suite grâce une personne anonyme, également victime de l'arnaque de Birles, qu'il a malheureusement été victime d'une vaste fraude. L'acteur français ne reverra plus jamais ses 6,7 millions d'euros.

Des poursuites judiciaires ont été lancées par les avocats de Dany Boon. L'affaire est examinée par la Cour qui devrait donner son verdict la semaine prochaine.