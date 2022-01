Les petits secrets du patrimoine

Ne ratez pas, le samedi 17 et dimanche 18 septembre, les journées du patrimoine. Une occasion unique d’accéder aux monuments habituellement fermés au public. Au cours d’une visite commentée, vous pourrez apprendre l’histoire du magnifique Palais de justice qui fait la fierté de la ville, et admirer les somptueuses salles d’audience, le bureau du Premier Président…

Venez aussi découvrir des sites moins connus, comme l’hôtel Delamare-Debouteville du XIXe siècle, qui abrite la Chambre régionale des Comptes, ou encore de l’Hôtel de Crosne, siège du tribunal administratif de Rouen, avec des visites commentées du salon de musique du XVIIIe siècle et du parc. Des circuits culturels originaux sont également proposés pendant ces journées, animés par un conteur et guide conférencier dans les rues de Rouen, sur des thèmes comme “Quand la peste s’en mêle”, “Saint-Romain, les saints et les dragons”, ou “L’empreinte des maîtres verriers à Rouen”, pour un bond dans le passé assuré.



Pratique. Tout le programme des journées européennes du patrimoine sur www.rouen.fr ou au 02 32 08 13 90.