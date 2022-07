Paluel. Un motard grièvement blessé après une sortie de route

Dimanche 24 juillet vers 20 h 15, les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur un accident, route de Saint-Valery à Paluel.

Un motard a fait une sortie de route. Il était seul en cause. Le choc a été violent.

Le pilote du deux-roues a été grièvement blessé. Il a été pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers et le Samu. L'hélicoptère Viking a été appelé pour transporter rapidement la victime au CHU de Rouen. L'intervention aura mobilisé six sapeurs-pompiers et une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation.

La circulation a été régulée sur la route de Saint-Valery, le temps de l'intervention des secours.