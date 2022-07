Manche. Le bassin versant de la Vire en alerte sécheresse renforcée

Les faibles précipitations de l'hiver n'ont pas permis une bonne recharge des ressources en eau souterraine. La Vire à Saint-Lô, la Taute à Saint-Sauveur-Lendelin, le Trottebec à la Glacerie, la Sienne à Cérences, la Soulles à Saint-Pierre-de-Coutances, la Braize à Lolif, la Sélune à Saint-Aubin-de-Terregatte et l'Airon à Louvigné-du-Désert et à Landivy ont atteint les seuils de vigilance.

Par conséquent, vendredi 22 juillet, le préfet de la Manche a décidé de placer le bassin versant de la Vire en alerte renforcée : la Douve, la Taute , les Côtiers nord-est et la Sélune sont en alerte. Le reste du département est maintenu en vigilance sécheresse.

Parmi les mesures prises en situation d'alerte : l'interdiction d'arroser des potagers et massifs de fleurs privés et publics entre 9 heures et 20 heures, de laver des voitures particulières (hors stations professionnelles) ou de remplir sa piscine.