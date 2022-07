Sport. La Normandie, une "terre de haut niveau"

53 membres de la délégation canadienne de natation sont arrivés en Normandie lundi 19 juillet. Transportés en bus depuis Paris, les athlètes ont à peine pris le temps de poser leurs valises qu'ils nageaient déjà dans les bassins du stade nautique Eugène-Maës de Caen.

Caen, base arrière du sport de haut niveau

John Atkinson, l'entraîneur de l'équipe de natation canadienne, a choisi cette ville normande pour être leur base arrière durant les Jeux du Commonwealth du 18 au 24 juillet mais aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Caen avait séduit l'entraîneur dès sa première visite en novembre 2021.

"L'accueil que nous avons reçu ici et le lien qui unit le Canada et la Normandie nous ont confortés dans l'idée que Caen était l'endroit idéal. La ville nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour nous préparer dans un environnement calme", justifie-t-il. Aline Louisy-Louis, vice-présidente de la région Normandie en charge des sports se dit "à la fois heureuse et fière" d'accueillir la délégation canadienne.

"Pour nous, c'est valoriser la Normandie en tant que terre de haut niveau", se satisfait-elle. Selon Aline Louisy-Louis, ce qui a convaincu John Atkinson, c'est la capacité de la région "à leur répondre sur toute la partie organisation, logistique, hôtel…"

S'entraîner dans de bonnes conditions

Jusqu'au 24 juillet, les horaires d'ouverture au public de la piscine ont été aménagés pour réserver les bassins de 50 et 25 mètres aux nageurs canadiens. Sous un soleil éclatant ou une pluie battante, les athlètes s'entraînent toutes les deux heures. Katerine Savard est nageuse au sein de l'équipe, elle est particulièrement satisfaite du stade nautique caennais. "C'est très plaisant de pouvoir nager à l'extérieur. Au Canada nous n'avons pas beaucoup de piscines extérieures, donc le fait de nager dehors apporte une motivation supplémentaire. Ça nous rend heureux et ça nous aide à bien performer pour la semaine prochaine. J'adore ça, je suis heureuse d'être ici."

La ville nous fournit tout ce dont nous avons besoin Impossible de lire le son.

Une séance d'entraînement ouverte au public aura lieu la veille du départ de la délégation, le 23 juillet de 10 heures à 11 heures. Les Canadiens reviendront à Caen en 2024 pour se préparer aux Jeux Olympiques et Paralympiques.