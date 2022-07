Caen. Une carte gourmande pour connaitre les bonnes adresses de la ville

Lorsqu'on vient en vacances dans une ville, il n'est pas toujours évident de connaître les bons bars et restaurants. Trois entrepreneurs caennais, ont collaboré pour créer une carte "et partager des adresses gourmandes connues ou moins connues à Caen", explique Marjolaine Gonet graphiste sur le projet. Avec elle et à l'initiative du projet, Romane Lesellier à la tête d'une agence de communication et l'imprimerie l'Atelier K basée à Caen. "On retrouve 10 adresses comme l'incontournable kebab Magic Beau Gosse ou des nouvelles comme Abuelo, un bar à tapas." Sur cette carte qui se plie vous trouverez un descriptif des lieux ainsi que l'endroit où ils se trouvent sur un plan de la ville. 250 exemplaires ont été imprimés fin juin, et 250 autres sont imprimés et distribués gratuitement dès cette fin de semaine. "La carte est à retrouver dans les lieux qui sont sur la carte et au Moho par exemple". La carte gourmande est désormais accessible en ligne ici. "On aimerait bien en faire une édition saisonnière, pour faire découvrir les nouvelles adresses".