Le Havre. On a testé pour vous : la visite de l'appartement témoin Perret

Au départ de l'office de tourisme, les visiteurs sont invités par la guide à s'immiscer dans la cour de l'immeuble Perret. Attentif, le petit groupe de huit curieux forme un cercle autour de notre guide, Adeline Fouquer, et observe l'architecture environnante.

Successivement, notre guide présente l'histoire de la ville du Havre, de son bombardement aux enjeux de sa reconstruction. Adeline nous partage alors des détails sur le processus de réhabilitation des lieux.

Une porte vers l'histoire

La guide nous présente le visage de l'architecte Auguste Perret, personnage important de la reconstruction de la ville, et partage des anecdotes sur sa vie. Un plan de la ville passe de main en main pour mieux se rendre compte de la configuration du centre-ville de l'époque. Après toutes ces explications historiques et contextuelles, la guide nous propose d'entrer dans l'immeuble Perret. Après quelques explications sur le hall d'entrée, le petit groupe se dirige jusqu'au premier étage et pénètre dans un grand appartement de 99 m2.

Dès l'arrivée, nous sommes arrêtés par un étonnant poteau porteur, en béton, en plein milieu de l'entrée. En explorant un peu précisément les lieux, il nous est indiqué que les fenêtres traversantes font partie du but recherché par l'architecte. "L'idée était d'optimiser l'espace, de pouvoir respirer, d'être au calme et d'avoir de la lumière", explique Adeline Fouquer. Nous passons de pièce en pièce, du salon à la cuisine et de la salle de bains aux chambres. La décoration colorée et d'époque permet de s'imprégner de l'ambiance dans une famille havraise aisée. La paisible visite d'une heure se termine par un temps de questions et de remerciements.