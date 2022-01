Renault-Cléon mise sur le solaire

Les parkings Sud de l’usine Renault à Cléon ont changé de physionomie. De grands abris sont en cours de construction, sur les toits desquels une centrale solaire est installée. Un chantier de taille puisqu’il a fallu installer pas moins de 300 poteaux, 36 ombrières et enfin 30 000 panneaux solaires.



35 000 m2 de panneaux solaires !

“Cela représentera, une fois fini, 3,5 hectares de panneaux solaires pour une production de 3 900 MWH par an, soit l’équivalent de la consommation de 990 foyers européens”, précise Philippe Thomy, qui assure le suivi de ce chantier. Renault a établi un partenariat avec la société Coruscant, pour réaliser l’une des plus grandes centrales solaires de France en couverture de parking. Pour mener à bien ce vaste projet, Coruscant a investi près de 15 millions d’euros.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette énergie solaire ne sera pas réutilisée en circuit fermé par l’entreprise. “L’énergie sera revendue à EDF.” Néanmoins, les bornes électriques, dont les premières devraient être installées dès la fin de l’année, seront alimentées par cette centrale photovoltaïque. “Le raccord à EDF sera opérationnel courant décembre.”