Calvados. Le site de l'estuaire de l'Orne, une réserve naturelle animée tout l'été

La réserve naturelle de l'estuaire de l'Orne s'étend sur dix hectares et cinq communes. Cet immense espace offre une bouffée d'air iodé et naturel aux visiteurs et aux animaux, notamment les oiseaux. Si bien que chaque année lors de leur migration, l'estuaire de l'Orne constitue un endroit de passage privilégié pour les oiseaux migrateurs qui y viennent se reposer et se nourrir. Il s'agit aussi d'un point d'étape prisé les cyclistes et les randonneurs. Bien qu'une partie du site soit totalement interdit d'accès car réservé à la faune et la flore, les visiteurs affluent chaque année pour pouvoir y observer les phoques qui se prélassent sur les plages et visiter la maison de la nature et de l'estuaire, en plein cœur de cette réserve naturelle.

La maison de la nature et de l'estuaire

Située à Sallenelles, la maison de la nature et de l'estuaire a une place de choix. Elodie Pailleux est la responsable du lieu. Son travail consiste à "sensibiliser le public à l'environnement et la biodiversité". Elle est chargée de l'animation de la maison pour permettre au public "d'apprendre en s'amusant" et "découvrir la nature d'une autre manière". Une exposition permanente est accessible pour deux euros dans la maison. Celle-ci donne "les clés de lecture de l'estuaire", "on y explique le rythme des marées, les plantes et animaux spécifiques qui vivent dans cette réserve". Durant la période estivale, plus de 40 animations sont proposées. Pour deux euros, le 4 et 18 août de 10 heures à midi, vous pourrez "apprendre à reconnaître toutes les petites bêtes qui participent à la pollinisation".

Une exposition temporaire prend place à la maison de la nature tous les étés. Cette année, la maison de la nature et de l'estuaire vous invite à explorer les attributs du plancton avec l'exposition "Plancton, voir l'invisible" (voir encadré).