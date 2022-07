Creully sur Seulles. Accident de la route : une femme de 41 ans en urgence absolue

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus vers 10 h 17 ce dimanche 17 juillet pour un accident de la route entre deux véhicules survenu à l'intersection entre la D22 et la D35 à la sortie de la commune de Creully. Quatre personnes étaient impliquées dans la collision. A leur arrivée, les secours ont découvert une femme de 41 ans incarcérée dans l'un des véhicules. Elle a été évacuée puis transportée médicalisée en urgence absolue vers le CHU de Caen. Deux autres victimes, deux hommes de 40 et 18 ans ont été conduits, eux, en urgence relative vers le CHU de Caen pour l'un et la clinique Saint-Martin pour l'autre. Une fillette de 6 ans a quant à elle été transférée en urgence relative vers le pôle Femme-Enfant-Hématologie du CHU.