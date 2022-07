Luc-sur-Mer. 20201005134737_5f7b07d935679_1

À faire en août

Dimanche 31 juillet

Langrune-sur-Mer. Exposition de voitures anciennes. De 10 heures à 17 heures. Place de la mairie, 22 rue de la mairie. Gratuit.

Lundi 1er

Luc-sur-Mer. Apéro concert de chanson française. 18 h 45. Parc de la Baleine, 45 rue de la Mer.

Luc-sur-Mer. Danse en ligne. Démonstration de danse en ligne avec les danseurs de FormaLuc. De 20 h 30 à 22 heures. Place du Petit-Enfer. Gratuit.

Arromanches-les-Bains. Concert. Le groupe MomentuM Tribute to M propose une musique en hommage au musicien M, entre rock, funk, pop, reggae et afro. De 21 heures à 22 h 30.

Mardi 2

Luc-sur-Mer. Normandie basket tour 2022. Venez jouer au basket avec des animateurs. De 10 heures à 18 heures. Front de mer. Ouvert à tous.

Luc-sur-Mer. Visite de l'Eglise Saint-Quentin, bâtiment néo-roman byzantin. Gratuit et ouvert à tous. 10 h 30.

Mercredi 3

Longues-sur-Mer. Visite guidée multisensorielle "Dans les secrets de l'Abbaye". À 11 heures. 10 €. Abbaye Sainte Marie, 14 rue de l'Abbaye. Tél. 06 89 88 89 80.

Arromanches-les-Bains. "Les rencontres du petit chaperon rouge, comédie musicale sur les contes". De 15 heures à 16 heures. Salle des fêtes, place du 6 juin 1944. Gratuit.

Jeudi 4

Douvres-la-Délivrande. Visite gourmande : "La pomme : toute l'histoire !" De 17 h 30 à 19 heures. 13 €. La Baronnie, rue de la Baronnie.

Luc-sur-Mer. Visite "Le nouveau Luc" : deux siècles d'activité balnéaire. Venez découvrir l'histoire de la station balnéaire de Luc-sur-mer. 14 heures. Gratuit. Place du Petit-Enfer. Tél. 02 31 97 33 25.

Vendredi 5

Saint-Aubin-sur-Mer. Concours de châteaux de sable. De 10 h 30 à 11 h 30. Plage en face de l'Office de tourisme.

Samedi 6

Bayeux. Festival Zique au Parvis. De la musique pour tous : rock, blues, métal. De 18 heures à 22 h 30. Parvis de l'Hôtel de Ville. Gratuit.

Courseulles-sur-Mer. Terrasse musicale avec le groupe Cocktail Passion. Musique des années 80 et variétés. 21 heures. Place du Marché.

Dimanche 7

Luc-sur-Mer. Journée d'initiation au Stand Up Paddle. 10 h 30 à 17 h 30. Luc Yacht Club, Rue Guynemer.

Langrune-sur-Mer. Pique-nique avec concours de chapeaux et concert des frères Dubois. Dès 12 heures. Place du 6 juin. Gratuit.

Lundi 8

Port-en-Bessin-Huppain. "Une histoire de géologie : les falaises de Hachettes". Longez les falaises pour découvrir des fossiles vieux de 168 millions d'années. De 14 h 30 à 17 heures. 5 €. Rendez-vous à l'office de tourisme.

Mardi 9

Arromanches-les-Bains. Karaoké sur le thème de la musique des années 80, 90 et 2000. De 20 h 30 à 22 h 30. Gratuit. Salle des fêtes, place du 6 juin 1944.

Mercredi 10

Courseulles-sur-Mer. Soirée cabaret " Une soirée aux îles de la Madeleine ". 21 heures. 12 €. Salle de l'OMAC, rue Arthur Leduc.

Jeudi 11

Luc-sur-Mer. Lecture pour enfants : il était une fois… les oiseaux. De 16 heures à 17 h 30. Gratuit. Parc de la Baleine, 45 rue de la Mer.

Vendredi 12

Port-en-Bessin-Huppain. Feu d'artifice de la Tour Vauban. De 23 heures à 23 h 30. Quai Oblet.

Samedi 13

Bernières-sur-Mer. Spectacle de rue, retour plage avec l'association Wouoko. De 17 heures à 19 heures. Gratuit. Place Marcel Ouimet.

Dimanche 14

Luc-sur-Mer. Randonnées estivales. Balade "aux bords de Luc et de Lion" de 7 à 8 kilomètres. Durée de 2 h 30. 14 heures. Rendez-vous place du Petit Enfer. Gratuit.

Lundi 15

Saint-Aubin-sur-Mer. Feu d'artifice sur la digue. 23 heures.

Mercredi 17

Luc-sur-Mer. Randonnée, balade. "Coquillages et crustacés à Luc sur Mer". Apprenez à reconnaître les coquillages et autres espèces. Familiarisez-vous avec une pratique respectueuse de la pêche à pied de loisir. Dès 6 ans. De 15 h 30 à 17 h 30. Rendez-vous à l'office de tourisme. Tél. 02 31 97 33 25.

Jeudi 18

Bayeux. Marché du terroir et de l'artisanat normand. De 17 heures à 22 h 30. Parvis de l'Hôtel de Ville.

Vendredi 19

Langrune-sur-Mer. Feu d'artifice sur la plage. 23 heures.

Dimanche 21

Courseulles-sur-Mer. Maunakea Skimboard Tour. Initiation de skimboard, espace équilibre et exposition sur l'écologie. De 10 heures à 17 heures. Sur la plage, côté piscine. Gratuit.

Saint-Aubin-sur-Mer. Foire aux greniers. De 9 heures à 18 heures. Pré de l'Église. Restauration sur place.

Mardi 23

Courseulles-sur-Mer. Concert Lily's Jazz. Musique soul et rythmn'blues. 21 heures. Avenue de la Combattante, sur le parking de la piscine. Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 26

Saint-Aubin-sur-Mer. Concert de Cord'athlète. Pop, rock, funk. 21 heures. Parc Pillier.

Samedi 27

Langrune-sur-Mer. Foulées Gourmandes. Course à pied nature et ludique de 13 kilomètres qui associe sport et dégustations. 17 heures. 17 €. Inscription obligatoire. Place du 6 juin.