Manche. Plusieurs feux de végétation dans le département

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été très sollicités lundi 11 juillet. Ils ont dû intervenir pour sept départs de feu. Un premier est parti dès le matin, à 10 h 15, à Saint-Jean-des-Champs, dans une haie. 20 mètres ont brûlé et un morceau de la toiture d'une habitation à côté aussi. À Saint-Amand-Villages, 30 m2 de broussailles ont pris feu, 5 mètres de long d'herbes sèches à Vesly, 80 m2 en bord de route à Condé-sur-Vire, 10 mètres de haie à Martinvast et 150 mètres de talus à Sourdeval. L'incendie le plus important a eu lieu à Mortain-Bocage, au lieu-dit Les Châteaux, vers 13 h 30 : près de 2,5 hectares d'un champ d'orges sont partis en fumés. Le feu a été contenu et ne s'est pas propagé au champ de blé voisin. 20 pompiers ont été mobilisés.