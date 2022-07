Manche. Vague de chaleur : comment profiter de la plage tout en restant au frais ?

Il fait chaud en France et la Normandie n'est pas épargnée. Heureusement, il y a la mer ou les bases de loisirs qui ne sont jamais très loin sur le territoire. Le soleil tape sur la plage alors Tom, 11 ans, s'est bien installé. "Je suis sur la plage avec une serviette et mon parasol", décrit-il. Jean-Luc Bourdon est même allé un peu plus loin pour rester au frais : "j'ai fait une petite piscine avec mon petit-fils, on a les pieds dans l'eau avec la casquette, les lunettes et le t-shirt. Comme ça, on est bien abrité du soleil." La technique de Jane Cornwell, une touriste anglaise est un peu différent. "Beaucoup d'eau, beaucoup de fruit et beaucoup de crème solaire", assure-t-elle sous son parasol. Elle ajoute "et je vais aller dans l'eau nager, je vais complètement le faire. Et je serai très heureuse d'en sortir aussi." Sur la plage, on peut sentir des effluves de crème solaire portés par le vent, preuve que Jane n'est pas la seule à en mettre. Les vacanciers sont aussi adeptes de la glacière avec dedans des boissons fraîches. S'hydrater et se protéger, pour en profiter au maximum.