Eure. Agenda de l'Eure

À faire cet été

Samedi 30 juillet

Festival. Jusqu'au 14 août, 14e édition des Musicales de Cormeilles en pays d'Auge, place du théâtre, à Cormeilles. Réservation au 02 32 56 02 39 et billetterie sur musicalesdecormeilles.com.

Lundi 1er août

Cinéma. Jusqu'au 15, à 21 h 30, projection de films, dans l'ancien collège Pierre Mendès France, 59, rue Grande, à Val-de-Reuil.

Jeudi 4

Animation. À 14 et à 16 heures, spectacle déambulatoire L'ours en plus de la compagnie Acidu, rendez-vous devant l'école de Francheville et dans le parc Guillaume Le Conquérant (seconde session), à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.

Vendredi 5

Concert. À 19 heures, musique des années 50 aux années 80 par les Volfonics, sur la place du Pilori, à Louviers.

Samedi 6

Animation. À 21 heures, nuit des étoiles organisée par le club d'astronomie de la ville, au stade Maxime Marchand, à Louviers.

Dimanche 7

Fête médiévale. De 10 à 18 heures, fête médiévale avec les compagnies Frates Galea et Fiers Normands, au moulin de pierre, à Hauville. Tarifs : 4 euros (plein) et 1 euro (réduit). Réservation au 02 32 56 21 76.

Sport. À 10 h 30, séance de yoga, à l'arboretum, à Lyons-la-Forêt. Prendre un tapis. Réservation au 06 07 80 36 70. Autre date : le 14 août.

Mardi 9

Animation. De 15 à 19 heures, après-midi sportif avec de nombreuses animations puis à partir de 19 heures, soirée barbecue et concert S.Rise et Idayson, à la Maison Rouge, à Louviers.

Jeudi 11

Sortie. De 15 à 17 heures, balade à dos d'âne dans le marais-vernier, à partir de 12 ans, rendez-vous au 54, lieu-dit Le Clairval. Réservation et tarifs au 02 32 41 08 21.

Visite. À 10 h 30, visite guidée de l'ancienne cidrerie, rendez-vous rue de la Libération, à Beuzeville. Réservation et tarifs au 02 32 57 72 10. Passe sanitaire requis. Autre date : le 25 août.

Vendredi 12

Fête. Jusqu'au 15 août, fête du village, avec feu d'artifice le dimanche soir, dans le centre-ville, à Criquebeuf-sur-Seine.

Cinéma. Toiles des quartiers à 21 h 30, projection du film La fameuse invasion des ours en Sicile, au square Brassens, à Évreux.

Visite nocturne. De 21 à 22 h 30, visite guidée de la ville à la tombée de la nuit, rendez-vous au 2, place du Général de Gaulle, à Pont-Audemer. Réservation et tarifs au 02 32 41 08 21.

Festival. Jusqu'au 14 août, 1re édition du festival Fata Morgana, à l'abbaye de Fontaine-Guerard, à Radepont. Réservation sur production@fatamorganafestival.fr

Festival. Jusqu'au 16 août, 12e édition du festival franco-québécois La Vache et le Caribou, à la salle des fêtes, à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton. Réservation et tarifs au 02 32 32 17 17.

Samedi 13

Fête médiévale. Tout le week-end, à l'abbaye de Mortemer, à Lisors. Renseignements au 02 32 49 54 34.

Animation. À 20 h 30, soirée musicale avec musiques et chants traditionnels nordiques, au château de Vascœuil. Réservation au 02 35 23 62 35.

Lundi 15

Brocante. De 8 h 30 à 18 heures, brocante et animations au quartier Notre-Dame et au parc de la Gueule d'Enfer, à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.

Mardi 16

Balade. À 14 h 30, randonnée de 7,9 km à la découverte de l'ancien phare de Fatouville-Grestain. Réservation et tarifs au 02 32 57 72 10.

Marché. De 18 h 30 à 21 h 30, marché nocturne avec commerçants, producteurs et artisans locaux, dans le centre-ville, à Brionne.

Jeudi 18

Festival. Jusqu'au 27 août, festival de musique de chambre, à Vernon. Réservation et tarifs au 06 03 21 48 98.

Vendredi 19

Animation. De 14 à 16 heures, visite enquête au musée Nicolas Poussin, de 6 à 10 ans, aux Andelys. Tarif : 4 euros. Réservation au 02 32 54 31 78.

Cinéma. Toiles des quartiers à 21 h 30, projection du film Le prince oublié, promenade Kashira, à Évreux.

Samedi 20

Fête. Tout le week-end, de 6 à 18 heures, village en fête avec fête foraine, animation, concert, foire à tout, dans la rue du Braye, à Saint-Pierre-de-Bailleul.

Sortie. Tout le week-end, de 14 à 18 heures, sentier pédagogique au potage, rendez-vous au 7, rue des Forges, à Mesnil-en-Ouche. Tarifs : 4 euros (plus de 12 ans) et 3 euros (6 à 12 ans).

Mercredi 24

Spectacle. Jusqu'au 27 août, tous les soirs à 20 h 30, spectacle Immortels, au moulin Amour, à Saint-Ouen-de-Pontcheuil. Réservation et tarifs sur eure-tourisme.fr.

Vendredi 26

Cinéma. Toiles des quartiers à 21 h 30, projection du film Sonic, dans le quartier de Navarre, cour de l'école élémentaire, à Évreux.

Visite. À 21 heures, visite théâtralisée Marcel Proust par le Comptoir des loisirs, rendez-vous au 11, rue de la Harpe, à Évreux. Réservation et tarifs au 02 32 24 04 43.

Son et lumière. À 21 heures, spectacle de son et lumière sur La légende du roi Arthur, au château jardin des loisirs, à Pont-de-l'Arche.

Spectacle. À 20 heures, Les Nymphéas - Un monde flottant, dans le cadre des Nuits Impressionnistes, au musée, 12, rue du Pont, à Vernon. Réservation sur musee@vernon27.fr.

Samedi 27

Animation. À 20 heures, dîner dansant animé par Noctambule Duo, à la salle des fêtes, à Chamblac. Tarif : 25 euros par personne. Réservation au 06 42 10 04 31.

Festival. Tout le week-end, de 10 à 18 heures, 23e festival normand de la BD et des bouquinistes, dans le centre-ville, à Évreux.

Marché. De 10 à 18 heures, marché des producteurs locaux, sur la place du Général de Gaulle, à Mesnils-sur-Iton.