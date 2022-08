Varengeville-sur-Mer. Le manoir d'Ango, un coin d'architecture italienne en Normandie 

À Varengeville-sur-Mer, le manoir d'Ango s'inscrit dans les sites incontournables à découvrir cet été. Construit en briques et en silex, ce bijou architectural de la Renaissance italienne possède une histoire exceptionnelle. Ancien palais d'été du fortuné Jehan Ango, armateur et mécène, il accueille en son sein le roi François Ier.

Classé monument historique en 1862, le site unique possède une loggia, une cour et un pigeonnier impressionnant qui valent le détour.

Pratique. Ouvert tous les jours, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 18 heures. Visites guidées : les mardis à 16 heures et les vendredis à 10 heures. Tarifs : 5,50 euros (adulte), 3,50 euros (étudiant) et gratuit pour les moins de 11 ans.