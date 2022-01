Des mariages clés en main

Au départ, un duo féminin et une idée simple qui s'appuie sur un constat.

"Aux États-unis, une grande partie des mariages sont programmés par des "wedding planners", chose qui se fait très peu en France" , explique Émilie Marmorat, l'une des deux créatrices de L&M Event. Les "wedding planners", ce sont ces sociétés qui prennent en charge toute la logistique d'un mariage, du transport à la location de la salle. La deuxième moitié du binôme se nomme Lucie Huntzinger.

Toutes deux caennaises et proche de la trentaine, elles ont décidées de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, mais avec quelque chose de nouveau à proposer en matière de service. Et ces deux amies d'enfance ne comptent pas s'arrêter à l'organisation de mariage. Les événements d'entreprise sont aussi dans leur viseur. Dernier gros coup en date, emmener une quarantaine de salariés de Dior en Islande, la saison dernière. De plus, un autre contrat sera à honorer très prochainement pour L&M Event avec la Poste.



Son propre patron

"Nous venons d'univers professionnels différents. Émilie s'occupe plus de la communication et de mon côté, je connais bien l'aspect juridique de création d'entreprise" , affirme Lucie. Avant de se lancer dans cette aventure, cette dernière était notaire. Émilie occupait, quant à elle, un poste de responsable marketing chez Dior. Leur point commun en abordant le monde du travail : devenir son propre patron et innover dans les tendances. "C'est sûr que vouloir être à son compte, c'est une fibre que l'on a....ou pas" , poursuit Lucie.

Côté nouveauté, un autre phénomène anglo-saxon attirent nos deux organisatrices : les "baby showers". Cela consiste en une célébration précédant la naissance d'un bébé, en famille ou entre amis. L'occasion pour la future maman de recevoir cadeaux et mots doux. "Une fête peu connu en France, mais que l'on aimerait bien importer en France" , selon Émilie.

L'entreprise L&M est toute proche de l'équilibre financier et continue son essor dans le Calvados, en France, voire plus loin. Une antenne existe en Californie. De quoi faire rêver les Frenchies, en manque d'idée pour leurs fêtes en tout genre.



