Rouen rend hommage à Britten

Le mois d’octobre sera l’instant consacré à Benjamin Britten. L’œuvre de ce Britannique est considérable : artiste du début du siècle dernier, il puisait son inspiration en lui-même. Ainsi, au lieu de s’aligner avec ses contemporains, il préféra honorer les musiques du Moyen Âge et le bel canto, en prenant le soin d’y intégrer des touches subtiles de modernité.



Rouen rend hommage à l’un des plus brillants compositeurs de son temps en lui consacrant une série de représentations à ne pas rater. Au programme : quatre spectacles de quatre genres différents. Tout commencera au Théâtre des Deux rives avec The Golden Vanity. Il s’agit une pièce destinée aux voix d’enfants, inspirée d’une ballade du XVIe siècle. L’orchestre jouera sous la direction de Jean-Noël Duchesne. A découvrir sans modération et à vivre en famille. Il s’agit d’une belle occasion pour faire connaître la musique classique à vos enfants.



Pratique. The Golden Vanity, vendredi 30 Septembre, samedi 1er et dimanche 2 Octobre 2011, 19h30, Théâtre des Deux Rives, 48 rue Louis-Ricard. Tarifs. de 5 € à 12 €. Dès 8 ans. Avec la maîtrise de Seine-Maritime. Réservations : 0810 811 116.