Le Mont-Saint-Michel. Pris au piège de la marée, une femme et deux enfants secourus

Trois personnes, une femme âgée de 33 ans, une fillette de 5 ans et un garçon âgé de 8 ans, se sont retrouvés piégés par la marée montante ce samedi 9 juillet vers 13 h 30 au niveau du Mont-Saint-Michel, à l'est des rochers de Tombelaine.

L'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50 a été rapidement engagé pour mettre en sécurité ces trois personnes. Elles ont été évacuées sur la zone de pose au Mont-Saint-Michel et prises en charge par les sapeurs-pompiers.

Soyez prudent lorsque vous vous aventurez sur l'estran, prenez connaissance des horaires de marée et de la météo qui peut changer brutalement en mer, ne partez pas non plus sans aucun moyen de communication et prévenez vos proches.

Pour alerter les secours, le numéro d'appel d'urgence est le 196.