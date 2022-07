[Vidéo] Insolite. Les gendarmes du Calvados se déplacent en camping-car

Des gendarmes en camping-car, vous ne rêvez pas ! Voici le nouvel outil de travail de la gendarmerie du Calvados présenté ce jeudi 7 juillet au Molay-Littry. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu. L'objectif de ce dispositif ? "Avoir un maillage territorial plus fort et être au contact de la population", explique Gwenn Jeffroy, sous-préfet de Bayeux.

Cette première brigade de proximité mobile en Normandie va sillonner le département et s'arrêter dans des zones rurales dépourvues de brigade de gendarmerie. C'est le cas au Molay-Littry où, jusqu'à présent, les habitants devaient se rendre à Balleroy, à 8 km, ou à Trévières, à 14 km. Chaque jeudi, jour de marché dans cette commune de 3 000 habitants, le camping-car stationnera devant l'hôtel de ville. Il se rendra aussi à Bonnebosq, Noues de Sienne, Clécy, Moyaux, Blainville-sur-Orne et Cagny.

Quatre gendarmes, dont deux réservistes, accueillent la population. Une personne à la fois pourra entrer dans le véhicule.

En entrant à droite se trouve l'accueil du public et l'assistance aux victimes. À gauche, le lit du camping-car a été transformé en un poste de commandement en cas de crise (terrorisme, sanitaire). "On est en capacité de prendre des dépôts de plainte avec un officier de police judiciaire, de donner des conseils, de faire de la prévention" explique Christophe Junqua, commandant de groupement de gendarmerie du Calvados. Une patrouille se déplacera aussi à pied ou à vélo électrique.

Ce dispositif original est un véritable point d'accueil, de conseil et d'écoute (information, prise de plainte...).

