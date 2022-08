À découvrir à Caen et agglo. Trois lieux à connaitre pour un séjour idéal

Visiter Caen, c'est immanquablement visiter ses monuments et lieux phares. Vous ne manquerez pas de faire un tour au Château Guillaume le Conquérant ou à l'Abbaye aux Hommes. Rendez-vous, pour une page d'histoire, au célèbre Mémorial de Caen ou bien, pour un moment détente, à la Colline aux oiseaux.

À la découverte de Caen et ses alentours

Après votre excursion, vous aurez sûrement envie de boire un verre, manger ou vous reposer. Cette sélection de trois lieux à Caen et alentour vous invite à découvrir l'agglomération sous différents aspects. Vous pourrez, par exemple, dormir au plus près de la mythique Abbaye aux Hommes. La grande ville normande n'en est pas moins rurale. Pour les Franciliens de passage, vous vous étonnerez de constater comme il est simple et rapide de passer de la ville aux champs en Normandie. Dans la campagne, vous trouverez la Ferme de Billy à Rots, idéale pour vous ressourcer autour d'un buffet brunch. Pour finir, dégustez un bon verre de vin (avec modération) au bar À la maison.