Handball (D2F). Les féminines du HAC connaissent leur calendrier

La Ligue féminine de handball a publié jeudi 7 juillet le calendrier de la saison 2022-2023 de Division 2. Si le club d'Octeville s'est vu relégué au niveau inférieur en fin de saison dernière, Le Havre Athletic Club est toujours l'un des poids lourds de ce championnat.

Les Ciel & Marine débuteront la saison le week-end des 3 et 4 septembre par un déplacement sur le terrain de Stella Saint-Maur, 2e du championnat l'année passée. Le match retour aura lieu le week-end des 11 et 12 février.

Fin de saison à la maison

Le premier match à domicile se déroulera le week-end des 17 et 18 septembre face à Besançon, l'un des trois promus en D2F avec Lille et Toulouse. Le HAC affrontera Fleury, relégué de Ligue Féminine, le week-end des 7 et 8 janvier, à l'occasion de la 10e journée. Autre adversaire redoutable pour le HAC, le match aller face à Sambre Avesnois se déroulera le week-end des 4 et 5 février, pour conclure la première phase de championnat (13e journée).

La saison se terminera à domicile pour le HAC, face à Vaulx-en-Velin, le week-end des 27 et 28 mai.

Calendrier complet à retrouver sur handlfh.org.