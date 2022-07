Cerisy-la-Forêt. Les Médiévales Saint-Vigor de retour, après deux ans d'arrêt

Les Médiévales Saint-Vigor reviennent à l'abbaye de Cerisy-la-Forêt, dans la Manche. Un retour après deux ans d'absence pour cause de Covid. L'événement se déroule samedi 9 et dimanche 10 juillet. Ça commence même dès le vendredi soir, avec le concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Les équipes de bénévoles n'ont pas perdu la main et seront prêtes.

"Prêt à lever, levez", ordonne l'un des bénévoles. Parmi la quinzaine de personnes qui participent au montage des tentes pour accueillir les visiteurs, Jacky Lenoir. "Ça avait beaucoup, beaucoup manqué, donc c'est un réel plaisir", explique-t-il. Et de poursuivre : "On attend le week-end avec impatience." Motivés aussi pour venir, les reconstituteurs du camp viking. Michel Goupil, le président du comité Saint-Vigor, qui organise, n'a pas eu du mal à en trouver. "Il y a une grosse attente, de la part des associations, de revenir sur le site. Pour eux, c'est un événement qu'ils attendent chaque année", assure-t-il. Les Médiévales sont un événement important pour la commune et elles se développent, selon Michel Goupil.

"Quand on voit les réservations sur les concerts aujourd'hui, on a des gens de la Haute-Normandie, des Pays de Loire, de la Bretagne pour cet événement." En 2019, 10 000 personnes étaient venues, multipliant ainsi la population de la commune par 10.

Samedi et dimanche, Luc Arbogast, musicien de style médiéval découvert dans The Voice se produira lors de deux concerts, payants. L'entrée et le parking, eux, sont gratuits. Une messe médiévale aura aussi lieu avec un cheval qui rentre dans l'abbaye.