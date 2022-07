Seine-Maritime. Un nouveau bac fluvial pour la liaison La Bouille-Sahurs

Il traverse la Seine depuis 40 ans, le bac fluvial rouge qui fait la liaison entre La Bouille et Sahurs a été contraint de prendre sa retraite. Un nouveau bateau flambant neuf a été inauguré mercredi 6 juillet, dans le cadre d'un vaste plan de renouvellement des bacs fluviaux, financé par le Département de Seine-Maritime.

Sorti du chantier Manche Industrie Marine à Dieppe fin février, pour un coût total de 3,6 millions d'euros, le nouveau Bac 26 peut embarquer jusqu'à 60 passagers et 12 véhicules. Plus moderne que son grand frère, le Bac 26 est également moins bruyant et moins énergivore grâce à un moteur nouvelle génération. Néanmoins, celui-ci tourne encore au diesel, assisté par deux propulseurs Pumpjet qui aspirent et refoulent l'eau pour faire avancer le bac.

Au centre Bertrand Bellanger, le président du Département de Seine-Maritime, venu inaugurer le Bac 26.

"Nous travaillons actuellement sur une nouvelle motorisation, d'abord à titre expérimental sur un premier bac, puis on va orienter toute notre flotte sur une motorisation GNV (N.D.L.R. Gaz naturel véhicule)", explique Alain Bazille, vice-président du Département en charge des infrastructures.

La traversée de la Seine en bac représente un flux conséquent, ici en Seine-Maritime. "Sur nos huit passages d'eau, c'est 3 millions de véhicules et 10 millions de passagers par an", explique Alain Bazille. Rien qu'entre La Bouille et Sahurs, 1 300 véhicules empruntent le bac quotidiennement pendant la semaine.

"On n'imagine pas la Seine sans bacs", lance Brigitte Manzanares, conseillère départementale du canton de Canteleu, désignée marraine du Bac 26, à la cérémonie inaugurale. "J'appartiens à une génération où j'ai vécu avec les bacs en bordure de Seine et ça fait aussi partie du paysage."

Les Bacs 24 et 26 ont fait, eux aussi, l'objet de renouvellement La modernisation des bacs fluviaux va se poursuivre. Prochaine étape, le renouvellement du bac de Duclair.