Torigny-les-Villes. Affluence annoncée dans les campings cet été

Les vacances scolaires débutent ce jeudi 7 juillet. Elles lancent ainsi la véritable saison d'été, avec des départs en nombre pour le week-end.

Dans les campings notamment, on s'affaire pour accueillir au mieux les touristes. C'est le cas au camping du Lac des Charmilles, à Torigni-sur-Vire près de Saint-Lô. Un cadre verdoyant au bord d'un vaste étang incite à la quiétude et au repos. On est loin ici de l'agitation des stations de bord de mer ! La saison a déjà bien débuté avec les ponts du mois de mai, se réjouit Jean-François Yernaux, gérant des lieux. Il va voir aussi revenir les étrangers et confirme aussi la remontée des habitants du sud de la France qui viennent chercher un peu de fraîcheur.

Jean-François Yernaux Impossible de lire le son.

Ici, tous les mobile homes sont loués tout l'été. Jean-François Yernaux s'attend à une saison exceptionnelle.

Jean-François Yernaux Impossible de lire le son.

Alain Magny et son épouse, viennent d'Argenteuil. Retraités, ils passent six mois de l'année dans ce camping au calme au plus près de la nature, et cela dure depuis 13 ans !

Alain Magny Impossible de lire le son.

Un camping prisé aussi pour sa localisation, à mi-chemin entre le Mont Saint-Michel, les sites du Débarquement, les plages, le parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin ou encore la cité de la Mer à Cherbourg.