Rouen. Un nouveau Samu ultramoderne et deux fois plus spacieux

Plus grands, plus ergonomiques… Les nouveaux locaux du Samu de Rouen ont été inaugurés, mardi 5 juillet. Avec 2 670 m2 sur trois niveaux, ils sont deux fois plus spacieux que les anciens, devenus trop justes pour faire face à une augmentation constante de l'activité. "On a 70 % d'appel de plus qu'il y a dix ans", indique Cédric Damm, le directeur médical du Samu. Cela représente 430 000 appels téléphoniques par an au centre 15, soit plus de 1 200 appels par jour en moyenne, pour 7 400 interventions dans l'année.

Le deuxième étage est le centre névralgique de ce Samu. Il accueille le centre de réception et de régulation des appels sur 430 m2. C'est ici que travaillent les Auxiliaires de régulation médicale (ARM) et les médecins régulateurs qui prennent les appels. "On a un confort de travail royal, une atmosphère paisible, un éloignement entre les postes suffisants pour nous permettre de nous concentrer. On a pratiquement des écrans incurvés de traders de Wall Street !", indique Pierre Costantin, médecin régulateur.

Les postes sont plus ergonomiques, adaptables pour tous, avec de larges écrans.

L'étage est également équipé d'une salle de débordement de huit postes et d'une salle de crise de douze postes pour faire face à des situations exceptionnelles.

La salle de crise permet de gérer des situations d'urgence exceptionnelles.

Le premier étage rassemble des espaces de travail et des lieux de vie, de repos ou de restauration.

Bientôt le nouveau Service d'accès aux soins

Ce nouveau Samu permet d'anticiper une nouvelle hausse de l'activité, lorsque sera mis en place, dès l'automne, le Service d'accès aux soins (SAS), qui sera géré par les équipes. "C'est une nouvelle organisation avec une augmentation des moyens, notamment des ARM, qui doit permettre de réduire le temps de réponse au téléphone et de mieux organiser la chaîne des secours", précise Cédric Damm. Le nouveau service doit s'adresser à toute la population qui a une demande de soins urgents ou non programmés et qui ne parvient pas à trouver un médecin traitant disponible. Le professionnel de santé l'orientera alors, soit vers une consultation, soit vers un service d'urgence, ou pourra même déclencher l'intervention d'un Service mobile d'urgence et de réanimation.

La réflexion sur ce nouveau bâtiment a été entamée dès 2017. Le chantier a débuté en 2020 pour une durée de 20 mois et les équipes ont emménagé le 10 mai dernier. L'ancien bâtiment du Samu sera, quant à lui, détruit pour laisser la place à une extension du parking payant de 615 places.