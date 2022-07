Seine-Maritime. Rorqual dans la Seine : Sea Shepherd suspend ses recherches 

Après l'orque retrouvée morte dans la Seine fin mai, c'était le second cétacé d'envergure à s'approcher très proche des côtes de Seine-Maritime en un mois. Ce qui s'apparente à un rorqual à museau pointu, une sorte de baleine, avait été signalé jeudi 30 juin entre les ponts de Normandie et de Tancarville. L'ONG Sea Shepherd, qui surveillait la zone depuis quatre jours, a annoncé mardi 5 juillet la suspension de ses recherches.

Il aurait regagné le large

"La zone est très vaste. Le dernier signalement reçu remonte à dimanche midi. Nous sommes allés sur zone, mais nous n'avons pas vu l'animal, mais ce type de cétacé peut se déplacer rapidement ou plonger pendant plusieurs minutes, informe Fred Pizzol, pilote et bénévole pour Sea Shepherd. Nous avons continué à patrouiller plusieurs heures pour s'assurer qu'il ne revienne pas vers la Seine. On estime, et on espère, qu'il a pu regagner le large." Malgré tout, l'ONG reste en veille. "Nous conservons les bateaux à proximité, dans la région, pour réagir vite en cas de nouveau signalement".

Reste désormais à comprendre ce qui a attiré deux grands mammifères marins successivement dans la Seine. "On peut en voir passer à proximité des côtes mais si loin dans un cours d'eau, à un mois d'intervalle, c'est exceptionnel", note le bénévole. Le malheureux destin de l'orque aura en tout cas permis d'organiser le dialogue entre associations et autorités. "Il y a une meilleure cohésion et un dialogue plus fluide entre les différents acteurs", reconnaît Sea Shepherd.