Normandie. Orque en Seine : une balle dans la tête mais les causes de la mort inconnues

La préfecture de Seine-Maritime a communiqué, ce mercredi 6 juillet, les résultats des analyses de la nécropsie réalisée sur l'orque retrouvée morte en Seine le 30 mai dernier.

L'animal était une femelle pesant 1 100 kg. Elle présentait une mauvaise condition physique. Son estomac était vide à l'exception de quelques griffes et moustaches de phoque. L'orque ne souffrait pas d'une maladie. Sur sa peau a été notée la présence de Saprolegnia sp. (un champignon présent en eau douce mais qui n'explique pas la mort).

Le fait le plus intrigant est la présence d'une munition à la base du crâne de l'animal. Il n'est pas possible de dater le moment où cette balle a pénétré le corps de l'orque. La préfecture précise : "Aucune certitude ne peut être tirée à ce stade de cette découverte, compte tenu du fait qu'aucune lésion sur les os environnants n'a été identifiée et que cette région corporelle ne présentait pas de signe de traumatisme."

Les causes de la mort restent encore floues. Trop affaiblie par le manque de nourriture, l'orque n'a pas survécu mais on ne sait pas pourquoi elle a arrêté de s'alimenter.

