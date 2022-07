[Vidéo + photos]. Amazon à Moult : entre 5 000 et 7 000 colis par jour triés

Après de nombreux rebondissements, l'agence de livraison Amazon de Moult-Chicheboville, située à 20 km de Caen, est en fonctionnement depuis la mi-mai. Elle a été inaugurée mardi 5 juillet. Ce site de 5 000 m2 est destiné à remplacer la livraison des colis Amazon effectuée jusqu'à présent par La Poste et d'autres prestataires de livraison. L'organisation y est millimétrée.

Chaque sac de couleur correspond à une adresse ou un secteur de livraison.

Des emplois locaux

Deux camions remplis de colis commandés sur la plateforme d'e-commerce arrivent dès 6 heures du matin et un troisième à 8 heures, en provenance des centres de distribution de Saran (Loiret) et de Bretigny-sur-Orge (Essonne). Au total, ce sont entre 5 000 et 7 000 colis qui arrivent et repartent chaque jour. Quarante CDI sont à pied d'œuvre, dont "90 % sont issus de la région et 70 % habitent à moins de 15 km", se réjouit Baptiste Mazars, responsable de site. À l'arrivée des camions, les salariés vident les palettes, déposent les colis sur les tapis, puis les scannent pour leur attribuer un sac, qui correspond à une rue ou un secteur de livraison dans le Calvados.

Sur le quai de chargement, les livreurs ont dix minutes pour ranger les sacs de colis dans les véhicules.

Ambiance militaire sur le quai de chargement

Une fois cette étape terminée, les colis sont rangés dans des chariots - pas plus de 14 kg par personne - qui patientent 12 h 15 selon les lieux de destination. Direction le quai de chargement. Deux vagues sont organisées pour charger 50 camionnettes par jour. Le rythme est soutenu. Dix minutes, top chrono. Telle une manœuvre militaire, les livreurs obéissent à la moindre consigne.

Les livreurs scannent les sacs de colis pour les acheminer vers la bonne adresse.

À Caen, deux colis sur trois sont livrés par véhicule électrique. À terme, Amazon envisage d'effectuer certaines tournées par le biais de vélos cargos.