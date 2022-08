Fermanville. Balade rafraîchissante dans la Vallée des Moulins

Vite, un peu de fraîcheur ! En ces températures estivales, Tendance Ouest vous propose une balade dans le Val de Saire, sous le Viaduc de Fermanville, vers la Vallée des Moulins. Le site vous permettra de respirer l'air frais de la forêt et de marcher sans effort, pendant un peu plus d'une heure.

Garez-vous sur le parking (gratuit) au 20, La Vallée des Moulins, à Fermanville. Là, traversez à pied le ponton qui surplombe un petit ruisseau. Vous sentirez dès le début la fraîcheur des hêtres, chênes et noisetiers qui vous entourent, et vous profiterez de la douce musique du ruisseau qui coule sur votre droite. Admirez de charmantes maisonnées en pierre et leurs jardins fleuris le long du sentier. Des photos en noir et blanc vous replongeront à l'origine du viaduc de Fermanville, lors de sa construction au début du XXe siècle. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous rapprocherez du viaduc, haut de 32 mètres. Passez dessous. Plus loin, vous atteignez la Vallée des Moulins, qui regroupe plusieurs chaumières. Remontez le sentier sur votre gauche, indiqué par une flèche qui mène vers la chèvrerie. Ça grimpe. Prenez ensuite sur la droite, toujours en direction des producteurs de lait. Vous pourrez vous y arrêter (voir encadré).

Puis, continuez tout droit sur un chemin de terre. Une fois arrivé devant une barrière qui donne sur un champ, prenez à droite, puis toujours tout droit. Changement de décor, plus sec, fait d'ajoncs et de bruyères. Ensuite, suivez les flèches jaunes sur un chêne et tournez à gauche. Prenez le chemin de terre humide bordée de fougères. Descendez toujours. Bien plus loin, bifurquez à gauche sur le chemin du "Crève Cœur", continuez puis tournez légèrement à gauche sur le chemin "Chasse des Esserts". Rejoignez brièvement la RD 116 avant de regagner le parking.