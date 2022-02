Plus de 54 M€ de fraudes en Seine-Maritime

Ce CODAF rassemble l'ensemble des acteurs de la lutte contre les fraude en Seine-Maritime -police, gendramerie, direction des douanes, l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation , du travail et de l’emploi, la Pôle emploi, les organismes locaux de sécurité sociale et l’Urssaf. Il est co-présidée par le Préfet de la Seine-Maritime et le Procureur de la République.

Son action a donc permis de révéler un ensemble de fraudes fiscales, aux prestations sociales ou de travail dissimulé représentant 54 millions d'euros à recouvrer et d'engager des poursuites pénales à l'encontre de nombreux fraudeurs.