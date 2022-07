Caen. La police sauve un homme de la noyade en centre-ville

Mardi 28 juin, deux agents de la police nationale et une jeune femme sont intervenus pour venir en aide à un homme qui se noyait dans le centre-ville de Caen. Ce dernier avait été poussé par un tiers à l'angle du quai Eugène Meslin. "Pendant que la femme tentait de maintenir difficilement l'individu à la surface, un agent de l'UCL, de patrouille portée sur le secteur centre-ville, arrivait sur les lieux, ôtait son gilet pare-balles et son ceinturon et sautait dans l'eau pour porter secours, tandis que le deuxième agent se saisissait de la bouée de secours", indiquait la police nationale du Calvados vendredi 1er juillet.

Ils sont ainsi parvenus, tous ensemble, à sortir l'homme de l'eau. L'auteur des faits a quant à lui été interpellé.