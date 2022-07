Caen. Plusieurs chats agressés : "Il y a un fou qui se balade ici"

Toutes deux sont dans la fonction publique. L'une à la retraite, l'autre pas. Elles ne se connaissaient que de vue, se croisaient de temps en temps dans la rue, se disaient bonjour ou bonsoir de loin, mais rien de plus. Aujourd'hui, les deux mères de famille, Sophie et Valentine, dont nous avons modifié les prénoms parce qu'elles craignent des représailles, sont assises à une même table, sous la glycine d'un jardin fleuri. Elles parlent de ce qui leur arrive et ce n'est pas drôle du tout.

Les deux femmes vivent dans l'angoisse depuis plusieurs mois, sont terrorisées et n'osent même plus de sortir de chez elles. C'est que la vie dans leur quartier de Venoix, adossé au terrain de foot qui fut autrefois celui du Stade Malherbe, pas loin du centre-ville de Caen, est devenue un véritable enfer. Tout près de chez elles, disent-elles, un de leurs voisins fait du mal aux bêtes et se montre particulièrement cruel : il agresse les chats, insulte ses voisins qui en ont. Un comble : l'homme, que les deux femmes ont parfaitement identifié et qui habite à un pâté de maisons de chez elles, est un chasseur ! "Il se promène toujours en veste de chasse avec son chien", dit Sophie.

Les rues Mélusine, Saint-Graal, Parsifal et du Creux au Renard sont proches de la coulée verte de Cornouailles. Il y a tout autour de jolis pavillons dont l'environnement est soigneusement entretenu. De jolies haies parfaitement taillées, de belles pelouses et, jusqu'alors, une vie plutôt tranquille. Désormais, c'est tout le contraire, dit Sophie, la cinquantaine. Elle peine à retenir ses larmes derrière de grosses lunettes noires, raconte ce qu'ils vivent, elle et son mari, parents de deux enfants. La famille habite le quartier depuis plus de dix ans : "Notre chat est vraiment en danger. La première fois, se souvient Sophie, c'était lors du confinement. Nous nous baladions avec lui qui se promène toujours avec nous sans laisse lorsque nous avons croisé ce voisin qui s'est alors mis à nous insulter en nous disant que nous n'avions rien à faire là avec notre chat." La petite bête est un joli chat tigré, dont la vie n'a pas été facile avant qu'il soit recueilli par le couple : tout bébé, il fut jeté d'un camion !

Une autre fois, dans un square du quartier, même scène d'agression, le chien du voisin attaque cette fois le minou. La scène se reproduit plusieurs semaines plus tard, l'épagneul breton se rue sur le chat ! Les menaces sont explicites. Le propriétaire aurait ordonné à son chien de "bouffer" le chat de la voisine, qu'il menace aussi très directement. C'est Sophie qui raconte la scène. "Il m'a dit : 'Toi, c'est pareil, je vais te faire ton affaire'." Elle est à ce point terrorisée qu'elle craint désormais de sortir pour aller faire un petit tour dans la rue. "J'ai toujours peur de le croiser. J'en suis à me demander s'il ne faut pas qu'on vende notre maison."

Le chat Salem, victime d'une balle

tirée à bout portant

Sa voisine Valentine, elle, pleure son chat Salem, quatorze ans, qu'elle a retrouvé blessé, une balle figée dans le corps ! La pauvre bête a été atteinte à bout portant. L'affaire n'est pas sans rappeler celle qui avait défrayé la chronique dans l'agglomération caennaise en 2018 : un ancien dirigeant de Renault Truck avait été condamné pour avoir mutilé plusieurs chats. Salem, "mon petit pépère", dit Valentine, a succombé le samedi 25 juin dernier, après plusieurs jours d'agonie. Le minou avait été recueilli à la clinique vétérinaire. "Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. C'est tout un pan de ma vie qui disparaît", dit Valentine. Elle raconte qu'une autre voisine aurait, elle, récupéré son chat pris au piège dans une cage chez le voisin. L'animal y serait resté plusieurs jours d'affilée.

Salem, ce chat de 14 ans, a été victime d'un tir de carabine ! - Philippe Bertin

Les deux femmes ont déposé plainte, veulent aussi prévenir leurs voisins du danger. La police municipale a été alertée et fait des rondes régulièrement dans le quartier.

"Ici, il y a un fou qui se balade près de chez nous", ose Valentine.