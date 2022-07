Manche. Réouverture des postes de surveillance des plages

C'est un signe qui indique que les vacances viennent de commencer. Les sauveteurs nageurs de la SNSM (Société nationale des sauveteurs en mer) et des sapeurs-pompiers ont ouvert, samedi 2 juillet, leurs postes de surveillance des plages et de la baignade. Dans la Manche, ce sont 18 postes pour les sapeurs-pompiers, avec 120 surveillants, et 12 postes de surveillance pour les 147 nageurs sauveteurs de la SNSM qui sont ainsi mobilisés tout l'été, jusqu'au 28 août. Et attention au changement de signalisation sur les plages cette année. La baignade surveillée se fera désormais entre deux drapeaux rouge et jaune. La zone de baignade sera ainsi évolutive en fonction des conditions de mer et du temps.

Un changement qui concerne toutes les plages du littoral en France, en harmonisation avec les usages internationaux, afin de faciliter la compréhension de cette signalétique aux touristes étrangers.

• Lire aussi. Pratique. Sur les plages, les drapeaux de baignade changent

Pour signaler tout incident sur la plage ou en mer, le numéro d'appel pour alerter les secours en mer est le 196.