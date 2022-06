Pratique. Sur les plages, les drapeaux de baignade changent

Il y aura du nouveau cet été sur les plages de Normandie ou des destinations de vacances. Finies les flammes triangulaires hissées sur les postes de secours, place à des drapeaux rectangulaires et à de nouvelles couleurs, pour certains.

Être compris des touristes étrangers

"L'Europe a décidé de se mettre à la page mondiale du 'Code de la route de la plage'", résume Jean-François Loriot, directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM, au Havre. Cette uniformisation a pour but de faciliter la compréhension des touristes étrangers. "Ce sera le même code pour tout le monde. Si un Australien vient se baigner en Seine-Maritime, il verra les mêmes drapeaux que chez lui, et vice-versa."

Le code reste toutefois limpide : vert pour la baignade autorisée, rouge quand la baignade est interdite. Le drapeau orange devient jaune, pour signifier un danger "beaucoup de vent, une forte houle…". Le drapeau bleu qui indique la zone de baignade surveillée par le poste de secours disparaît, il est remplacé par un drapeau bicolore jaune et rouge. Le drapeau violet alerte d'une pollution de l'eau ou de la présence d'espèces aquatiques dangereuses comme des méduses. Enfin, un drapeau noir et blanc à damier indique une zone de pratique nautique, où la baignade est donc risquée, mais autorisée.

Voici les changements à retenir. - Ministère des sports

Une quarantaine de plages sont surveillées tous les étés en Normandie. Au Havre, les sauveteurs seront présents à partir du 1er juillet.