Cherbourg. Roxy, premier chien anti-stupéfiants du département

C'est une première dans la Manche. Une chienne est arrivée le mardi 7 juin au commissariat de police de Cherbourg, pour détecter les billets et les stupéfiants. Objectif : faire des saisies régulières pour "casser des trafics". Hervé, maître chien, a été formé pendant quatre mois avec Roxy, âgée de deux ans. "Elle est très endurante, elle a un excellent nez et elle est très intelligente", confie-t-il. Rien, ou presque, ne lui échappe : "Cela dépend des drogues. Le cannabis, à 10/15 mètres, elle le prend facilement, si vous avez seulement un gramme de cocaïne, il faut qu'elle soit à proximité."

Dans un hall d'immeuble, un sac, une voiture ou sous une table... Grâce à son flair quasi infaillible, ce berger belge malinois peut repérer six sortes de drogues : herbe et résine de cannabis, cocaïne, héroïne, MDMA (ou ecstasy) et amphétamines… Une vraie plus-value alors qu'il fallait auparavant faire venir un chien anti-stupéfiants depuis Caen ou Rennes. "C'est beaucoup plus facile d'avoir un chien à demeure, notamment à Cherbourg qui reste une ville avec une activité certaine en matière de stupéfiants", estime Patrick Roussel, directeur départemental de la sécurité publique. Hervé et Roxy n'interviennent qu'en cas de perquisition, ou lors de contrôles, à la demande du Procureur. Ils peuvent être appelés dans toute la Manche et dans l'Orne.