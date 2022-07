Orne. Recrutement, Covid-19, Ukraine : le président de la confédération des PME se livre

François Asselin est venu rencontrer ses adhérents, jeudi 30 juin à Bagnoles-de-l'Orne. Les sujets d'actualité sont nombreux. Dans un long entretien à Tendance Ouest, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) aborde le pouvoir d'achat, la Covid-19, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la hausse du coût des matériaux...

Manque de salariés qualifiés

Avec 243 000 adhérents, la CPME est la première organisation patronale française. "Les PME représentent la moitié de l'emploi salarié en France", explique le président, lui-même à la tête d'une entreprise de 130 salariés. Concernant le manque de main-d'œuvre qualifiée, "on a formé des cohortes de jeunes dans des filières qui ne recrutaient pas, et on est en train de le payer, déplore-t-il. On a un problème démographique avec davantage de départs en retraite que d'entrées sur le marché du travail." La CPME demande à l'État de massifier la Préparation Opérationnelle à l'Emploi, pour remettre immédiatement dans l'emploi quelqu'un qui vient de perdre son poste, "le former pour l'adapter à une nouvelle entreprise, plutôt que de le laisser des mois en dehors du monde du travail ". François Asselin appelle aussi à continuer à valoriser l'apprentissage. Il souhaite davantage de fluidité entre les filières générale et professionnelles : "Pour cela, il faut revoir totalement le logiciel de l'Éducation nationale. Il y a du travail, mais nous sommes des courageux à la CPME !"

La Covid a changé les comportements

François Asselin note l'évolution du comportement "de tous ceux qui ont dû rester chez eux durant le confinement, et qui se sont dit que c'est pas mal de voir grandir ses enfants. Depuis, ils ne veulent plus travailler le week-end, ce qui impose la réorganisation du travail comme dans la restauration". Concernant les salaires, "il y a bien des branches d'activité au-dessus de la grille de référence, sinon on n'arrive plus à recruter. Beaucoup d'entreprises ont fait des efforts, mais une entreprise ne peut pas distribuer ce qu'elle n'a pas". Quant à la situation en Europe de l'Est, " on a l'impression que l'Ukraine fabriquait tout, livrait tout dans le monde. L'Ukraine se fait envahir et quel que soit votre domaine d'activité, tous les prix ont augmenté", déplore, grinçant, le président de la CPME, avant d'en tirer des leçons : "Les petits qui sont pris en étau, les prix sont imposés par les grands fournisseurs." Mais François Asselin reste optimiste : "Ce n'est pas facile, mais on n'a pas le choix, même avec mille et un problèmes, un patron est obligé de garder le sourire... "