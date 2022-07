Rouen. Tunnel de la Grand'Mare : de nouvelles restrictions de circulation

Depuis le mois d'avril, le tunnel de la Grand'Mare, à Rouen, fait peau neuve.

De longs travaux sont entrepris pour sécuriser l'ouvrage vieux de 30 ans et emprunté par 42 000 usagers quotidiennement.

Sur les 1 400 mètres de tunnel, les travaux avancent et depuis le vendredi 1er juillet, une nouvelle phase démarre : sept nouvelles issues de secours dans le tunnel vont notamment être installées.

Cette étape est cruciale pour la mise en conformité du tunnel "et obligatoire comme pour tous les ouvrages de France depuis l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999", précise Nelson Goncalves de la DIRNO, la direction interdépartementale des routes nord-ouest.

Fermé à la circulation en semaine de 21 heures à 6 heures du matin depuis le mois d'avril, le tunnel est désormais totalement fermé aux poids lourds depuis vendredi.

Les travaux se feront de jour comme de nuit pendant 11 mois.

La circulation est limitée dans le tunnel sur une voie au lieu de deux en allant vers Rouen.

Les travaux seront réalisés de jour comme de nuit sur le tunnel de la Grand'Mare. - DIRNO

Un radar-chantier

La vitesse est réduite à 50 km/h dans le tunnel et aucun poids lourd de plus de 3,5 tonnes ne pourra circuler sur l'autoroute A28 d'Isneauville (au niveau du rond-point de la Ronce) jusqu'à Grieu. Des contrôles de vitesse seront effectués dans le tunnel "avec l'installation d'un radar de chantier verbalisant", explique Thierry Jolly, chef du district de Rouen et exploitant du tunnel de la Grand'Mare. Les gendarmes seront amenés à effectuer des contrôles sur les routes concernées par les déviations et les restrictions de circulation.

Les poids lourds empruntent une déviation par l'ouest de Rouen. Des centaines de camions sont amenés à emprunter les routes A150 et N338. L'impact sur le trafic routier de la Sud III en heures de pointe sera important. "Il faudra prendre son mal en patience", avoue Thierry Jolly. Des perturbations sont donc à prévoir.

Les déviations mises en place pendant la durée des travaux du tunnel de la Grand'Mare. - DIRNO

Le coût total des travaux de rénovation de l'ouvrage s'élève à 19 millions d'euros.

Cette grande phase de travaux va durer jusqu'à l'été prochain mais le chantier du tunnel ne prendra fin qu'en décembre 2023.