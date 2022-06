Jullouville. La station balnéaire se prépare pour la saison estivale

Plus qu'une petite semaine avant les grandes vacances, le jeudi 7 juillet officiellement. Elles sont attendues par les élèves et les parents, mais aussi par les professionnels dans les stations balnéaires. Si pour les premiers elles sont synonymes de repos, pour les seconds, c'est du travail en perspective. À Jullouville, la commune se prépare activement.

Les vacanciers vont revenir, alors au Breizh Bar, Thierry Coupevent est paré niveau personnel. "On a la chance d'avoir une troupe de jeunes qui aiment revenir travailler tous les ans", explique le gérant. Pour faire face à la pénurie de denrées encore compliquées à trouver comme l'huile, le spécialiste des moules frites a passé une commande groupée avec d'autres restaurateurs. "On espère tenir au moins le mois de juillet". À l'agence immobilière Pozzo, c'est effervescence pour Pauline Hardouin, chargée des locations saisonnières. "On va anticiper le nettoyage des biens, les jardins, on va préparer les draps pour les locations", égraine-t-elle. Le but : que les vacanciers posent leurs bagages et profitent.